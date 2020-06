Aranza y el duro veto de Televisa por 'traicionarlos' con TV Azteca: "Políticas estúpi..."

Ciudad de México.- Aranza Becerra Meza, conocida artísticamente como Aranza, se confesó y habló del prolongado veto que recibió por parte de Televisa tras trabajar en Mirada de Mujer, telenovela que se transmitió en TV Azteca.

En una entrevista exclusiva con Sale el Sol, la cantante mexicana relató que Armando Manzanero le propuso interpretar el tema de Mirada de Mujer, aunque no se espero lo que vendría después de eso.

Empecé en Televisa, estuve en el CEA. Cuando me sale la oportunidad de trabajar con TV Azteca, fue porque el maestro Manzanero me dio el tema de Mirada de Mujer y me fui", dijo la artista.