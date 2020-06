Crisis en Televisa: Por humillante rating, cerrarían canal y ¡dejarían a conductores sin trabajo!

Ciudad de México.- El canal Unicable, propiedad de Televisa, estaría pasando por una mala racha por falta de presupuesto y ejecutivos estarían a punto de mandarlo a "pura repetición".

Esto fue difundido por el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV, quien reveló que a pesar de que sí se han reducido gastos de producción tras seguir con la programación, entrevistas y shows vía remota, no habría buenos resultados.

No hay dinero, no hay presupuesto y el hecho de que en este momento todos los programas estén siendo vía remota y a través de redes ha reducido gastos de producción, sin embargo, el impacto ha sido nulo. No hay patrocinios, no hay marcas ni menciones por una sencilla razón... no hay rating", declaró.