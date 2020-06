Esposo de Galilea Montijo da la cara y la defiende de sus supuestas fotos íntimas

View this post on Instagram

Un cuerpo desnudo jamu00e1s deberu00e1 ser motivo de vergu00fcenza, por el contrario la belleza de la anatomu00eda humana es algo que ha inspirado a pintores, mu00fasicos y poetas. Esto a propu00f3sito de una persona que con muy pocos escru00fapulos y menos valores ha tratado de intercambiar material fotogru00e1fico con desnudos y lleno de ediciu00f3n por dinero. Fotografu00edas en las que trata de vender una narrativa falsa, aludiendo a los inicios de la carrera artu00edstica de mi esposa. Las fotos en menciu00f3n debieron ser tomadas hace mu00e1s de dos du00e9cadas y considerando que mi esposa a sus 47 au00f1os luce mu00e1s que espectacular -con o sin ropa-, el material fotogru00e1fico en cuestiu00f3n no le hace justicia, ni es capaz de acercarse a la belleza de Martha Galilea Montijo Torres. A veces nos preguntamos u00bfPor quu00e9 estamos tan mal como sociedad? Y entonces cuando eres testigo de la maldad con la que se mueven algunos seres humanos, logras entender quu00e9 hay quienes por dinero son capaces de INVENTAR cualquier cosa, sin importar cuu00e1nto se lastime a la persona y las familias involucradas. Como padre y esposo, me considero un hombre liberal y seguro, al que no le incomoda cuando alguien le dirige un cumplido a mi compau00f1era de vida, tampoco siento celos cuando me ha tocado verla interpretar algu00fan personaje ficticio que en la pantalla besa a algu00fan compau00f1ero de trabajo y disfruto mucho ver todas las fotografu00edas que ha hecho a lo largo de mu00e1s de 25 au00f1os de carrera. No me sentiru00eda molesto, celoso o avergonzado si mi esposa hubiera posado desnuda -Ni ayer, ni hoy- al contrario seru00eda como en todo lo que ella ha hecho en su trayectoria, seru00eda motivo de orgullo para mi, pues siempre ha trabajado con dignidad y entrega, me enamoru00e9 de una mujer exitosa y muy trabajadora que no tiene porque avergonzarse de nada. Concluyo asegurando que su00e9 con quien me casu00e9, con quien tengo un hijo y con quien paso mis momentos buenos y malos; esa persona no es la que esta retratada en un puu00f1ado de fotografu00edas que tienen como u00fanica intension lastimar y difamar. Juzgar no me corresponde a mu00ed, a mi lo que me corresponde es estar a un lado de mi esposa sabiendo que es vu00edctima de un acto infame que solo viene a reforzar nuestra uniu00f3n.