¡Está harta! Alicia Machado explota y dice que ser ama de casa es un "castigo de Dios" para ella

Ciudad de México.- Para Alicia Machado una de las peores partes de quedarse en casa debido a la actual contingencia sanitaria es tener que dedicarse a las tareas del hogar por completo.

La venezolana confesó que ahora que ha tenido que estar en casa las 24 horas del día descubrió que las labores del hogar no son de su agrado.

Comprendí que no me gusta el hogar, detesto ser ama de casa, creo que es un castigo de Dios para mí, no me gusta hacer el quehacer, no me gusta limpiar, no me gusta cocinar… no sé ni freír un huevo ¡qué horror!", dijo.