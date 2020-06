Exactriz de TV Azteca relata que ha dejado de usar aplicaciones de ligue por la crisis sanitaria

Ciudad de México.- La cantante, Regina Orozco, mediante una entrevista en el programa Hoy, informó que ha dejado de usar las aplicaciones de ligue, a causa de la crisis sanitaria, además de hacer una denuncia del robo de sus redes sociales.

Ante esto último la cantante señala que ya está en pláticas con Facebook, con el fin de recuperar su cuenta, la cual le costó mucho esfuerzo hace, pues presumía tener seguidores orgánicos.

No tenía así la inmensidad de seguidores, pero todos eran seguidores cautivos y orgánicos, tenía alrededor de 55 mil personas muy ‘chidas’, pero me lo volaron. Fue muy raro, estaban verificadas mis cuentas, estoy esperando que me respondan los de Facebook", dijo.