Ingrid Coronado "no puede ocultar la mala suerte" al hablar del 'hombre perfecto'

Ciudad de México.- Ingrid Coronado decidió escribir sobre el hombre perfecto en una publicación de Instagram sin imaginar si quiera, lo que vendría después.

La famosa conductora posó "bastante sonriente" en dos fotografías a las cuales le añadió una descripción que no tenían nada que ver al tema, pero destacó lo que para ella era el hombre ideal.

Cada día me queda más claro que: No todos los hombres son iguales. Hay hombres que quieren intimidad, amor y presencia. Si solo quiere tu cuerpo, entonces no es tu hombre”, agregó en el post.