¿José Ron listo para ser padre con Jessica Díaz? El actor lo confiesa todo

Ciudad de México.- El guapo actor de Televisa, José Ron, en una reciente entrevista con Lourdes Stephen, ha revelado si ya está preparado para convertirse en padre ahora que está en una relación estable con la actriz, Jessica Díaz, con quien lleva un par de meses.

Ron en noviembre del 2019 reveló que le encantaría ser papá que es uno de sus grandes sueños, pero al no tener novia no lo veía posible, por lo que ahora que esta con Díaz, Stephen le cuestionó al respecto.

Me cambia en el sentido de confirmar lo que me gustan los niños, de lo cariñoso que puedo ser o el buen papá que puedo llegar a ser, porque sí me encantaría",respondió José.

Confesó que de tener hijos no sabría si tendría el corazón para castigarlos, por lo que sería muy consentidor, aunque se negó a revelar si ya lo había hablado con Jessica.

Tengo corazón de pollo y, en sus tiempos, cuando me toque, si no me ha tocado yo creo que es por algo y si no me toca también, feliz, pero yo creo que sí me va a tocar", explicó Ron.