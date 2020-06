Lizbeth Rodríguez de nuevo arremete contra Kimberly Loaiza: "Dejen de culparme"

Ciudad de México.- Tal parece que la polémica pelea entre Lizbeth Rodríguez y Kimberly Loaiza revivirá y con más fuerza, pues la exchica Badabum en su más reciente video ha arremetido nuevamente contra ella y culpado al mismo Juan de Dios Pantoja de filtrar los videos en el que se expone su infidelidad.

El motivo ha que revivia nuevamente el tema tan sonado fue que Loaiza en su canal de YouTube la señaló de no haber tenido piedad con ella y su familia sin tentarse el corazón.

No sé que tanto odio nos tiene, no sé qué le hicimos, según yo nada, pero sin duda se pasó de la raya, no tuvo límites en sus ataques, no se tocó el corazón", expresó Kimberly.

Ante esto la joven se defendió y dijo que nunca buscó dañar la relación, jamás espero que se formará un escándalo y por supuesto no quería dañarla de ninguna manera.

Respecto a Kimberly Loaiza... si bien esto se salió de control y se hizo un escándalo, y a lo mejor salió perjudicada de alguna manera, crean que esa nunca fue la intención", aseguró.

Lizbeth señaló que Loaiza le pidió pruebas de lo que decía pues de lo contrario tomaría todo como un ataque para afectar a su familia y buscar su separación de Pantoja, por lo que ella hizo exactamente lo que le pedía, sin intenciones de nada.

Así que seguí las instrucciones que Kim me pidió, le mandé pruebas de la infidelidad de Juan y seguido a eso ella me dijo que estaba bien con eso, que ella ya lo sabía, que Juan se lo había confesado, que ella ya lo había perdonado, que eso no era ningún motivo para separarse, y blah blah blah, hasta aquí quedó", explicó.

La exchica Badabum pidió que se le dejará de culpar de la situación y señaló como culpable al mismo Juan de Dios por la filtración de los videos, recalcando que tras esto ella continuó con la polpemica pues solo se defendía de los ataques de tres personas y no buscaba ocasionar más dolor o problemas.

Yo no filtré esos videos, esos videos ya les había llegado a muchísimas personas y a muchos creadores de contenidos, creo que otros youtubers ya lo han dicho en sus canales, pero se siguen encargando de decir que yo los filtré cuando saben perfectamente que no es cierto. Uno, yo no grabé esos videos, 2, yo no pasé esos videos y 3, ¿por qué siguen diciendo que yo los filtré cuándo quien los filtró fuiste tú Juan? Tú los pasaste Juan. Dejen de culparme por algo que yo no hice", afirmó Lizbeth.

Lizbeth señaló que nunca quiso hacerle daño a nadie y cuando presentó preocupación por la situación de la interprete de Amándote fue en serio y pedía que la dejaran tranquila, que no la presionaran a tomar una decisión con la que no era feliz y que solo trataba de que viera que los que se dicen sus amigos no lo son.

Entonces Kim, tal vez si fue mi error meterme en tu vida privada porque realmente traté de abrirte los ojos... Creo que ya me encargué en mi Twitter desde aquella ocasión de publicar ciertos videos en los que ellos se burlaban de ti y que nada más te están utilizando para conseguir números", aseveró.

Finalmente Rodríguez hizo un conteo del video y señaló que fue Kimberly la que más le afectó a ella y su vida que ella a la madre de Kima, señalando y afirmando que no separó a nadie.

Hago un recuento de los daños: 1, yo ya no trabajo en Badabum, 2, yo no filtre esos videos, por lo tanto 3, yo no separé la relación de Juan y Kimberly, y recuerden que yo expongo a infieles", concluyó.

Fuente: Las Estrellas