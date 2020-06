¿Lo demandará? Paty Navidad advierte a usuaria que la llamó drogadicta y menopáusica

Ciudad de México.- Paty Navidad tuvo suficiente de los ataques que recibe constantemente en redes sociales y lanzó una advertencia a una usuaria que la acusó de drogarse y que le hizo otros señalamientos sobre su salud.

A través de sus redes sociales, el programa de espectáculos Suelta la Sopa difundió una captura de pantalla de la respuesta que la actriz dio a la seguidora de Twitter que hizo las acusaciones, donde aseguró que podría emprender acciones legales si no se retracta de lo que dijo sobre ella.

Lee también: Televisa enfurece y deja sin trabajo a Adrián Uribe; lo 'congela' tras "rotundo fracaso"

En el mensaje, la internauta afirma en tono de burla que la actriz consume sustancias y que tienen un tumor en la base del cerebro.

Pobrecita, da lástima, no cabe duda que la menopausia la afectó", escribió el usuario.

Lee también: Crisis en Televisa: Por humillante rating, cerrarían canal y ¡dejarían a conductores sin trabajo!

La estrella de telenovelas como La fea más bella y Por ella soy Eva desmintió que ella use drogas y que tenga el mencionado problema de salud, además de advertir que podría actuar por lo legal ante las acusaciones.

Disculpe señora, usted se equivoca, no tengo ningún tumor, nunca en mi vida me he drogado, estoy cansada de tantas acusaciones, agresiones y difamaciones", escribió Paty.