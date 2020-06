Lorena Herrera 'calienta' Instagram al enseñar sus atributos delanteros en descarado escote

View this post on Instagram

Desde la niu00f1a que hay en mi y siempre estu00e1 muy presente : #felizdiadelniu00f1o Ser niu00f1o/niu00f1a Significa: Ser Puro, Autu00e9ntico, Natural, Directo, sin rodeos, Es ternura, Disfruta todo y cualquier momento, Se entrega totalmente, Es inocencia, Es ausencia de Ego, ya que u00e9ste se forma con la educaciu00f3n y condicionamientos sociales, cuando se forma la personalidad.No perdamos ese niu00f1o interno! #felizjueves #yomequedoencasa #quedateencasa .