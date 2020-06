Magda Rodríguez dice que su sueño era estar en Televisa: "Quería trabajar con Galilea y Andrea"

Ciudad de México.- Durante una entrevista en el programa Montse y Joe, Magda Rodríguez habló de los objetivos que se planteó en su carrera profesional y aseguró que siempre deseó formar parte de Televisa.

Mi sueño era venirme a Televisa, llegué y quería hacer le programa Hoy. Cada vez que cambiaban de productor, les escribía a los ejecutivos y me apuntaban para ocupar el cargo", dijo la creativa.

De igual manera, la productora de televisión relató que no podía creer que uno de sus sueños se estuviera materializando, esto cuando recibió la invitación de ser trabajar en el matutino Hoy.

El día que me buscaron me puse a llorar y no quería venir. Finalmente, uno busca tanto algo, después y piensas '¿podré?' '¿me aviento a hacerlo?'", mencionó Rodríguez.