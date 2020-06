Más polémica: Eliminan video de Bárbara de Regil con el 'Escorpión' y Alex Montiel explica por qué

Ciudad de México.- Alex Montiel reveló que el video que grabó junto a Bárbara de Regil para el canal de su personaje el 'Escorpión Dorado' fue eliminado de la plataforma YouTube, luego de realizar un largo proceso en el que intentó en vano recuperarlo.

El youtuber explicó que la eliminación del clip del 'Escorpión al Volante' se debió a que una persona lo solicitó a la red social, argumentando que se estaba utilizando su imagen sin su consentimiento.

Alguien pidió que me borraran mi video y lo borraron. Existe una opción en la que tú, si te graba alguien y te sube, por derechos de autor, o sea, porque tú no le has cedido los derechos de tu imagen, tú puedes hacerla de tos y, por ejemplo, desmonetizar un video o pedir que lo borren", explicó Montiel en su canal La Lata.

Lejos de tratarse de un problema con la protagonista de Rosario Tijeras, el youtuber aclaró que no fue Bárbara quien pidió que el clip fuera borrado, explicando con su característico humor que se lleva muy bien con la actriz.

Ustedes se preguntarán, entonces Bárbara de Regil no te dio su permiso para subir el video. No, Bárbara de Regil la amo y me atrevería a decir que también está enamorada de mí. Hablo en el sentido figurado, nos caemos muy bien, y no tenemos nada en contra del uno del otro, por eso la invité al Escorpión al Volante", expuso bromista el youtuber.

Después de recordar que una parte importante de sus videos del 'Escoporión al Volante' es la interacción con las personas que se encuentra en las calles, razón por la que busca siempre ser inclusivo al bromear y platicar con quienes él y el famoso que tenga por invitado se topan al ir en el auto, Alex Montiel reveló que fue precisamente una mujer que aparece un segundo en el video quien reclamó la eliminación de la grabación.

En el clip original del 'Escorpión al Volante' con Bárbara, el enmascarado le pide a la actriz que le grite 'qué bonita falda' a una mujer que va caminando con un hombre por la calle, lo cual de Regil hace y aclara que es "en buena onda". Fue dicha persona quien siguió todo el proceso que indican las reglas de YouTube para que el video fuera eliminado.

Esta persona reclamó a YouTube y dijo, esa soy yo", explicó Montiel.

El comunicador también reveló que la plataforma le aconsejó que borrara ese segundo en el que aparece la mujer caminando con el hombre para poder recuperar su video, sin embargo, todo esfuerzo fue en vano.

Para no hacerles el cuento largo, hice todo el proceso, mandé mil 500 mails, bueno estoy exagerando, pero por lo menos 10, 11, 12, 13 mails. Tuve llamadas telefónicas específicamente para ese tema y siempre la respuesta fue, porque nunca me negué a borrar esa parte, siempre la respuesta fue: 'Sí, en cuanto esté borrado nada más lo reemplazamos el video original donde tiene ese segundo que incumple la regla y lo reemplazamos por el video donde ya está borrado'", expuso.

Finalmente, dicho proceso nunca se realizó y Alex Montiel tuvo que volver a subir el video con Bárbara de Regil sin la parte de la mujer. Tanto el 'Anecdotario' como el video vuelto a publicar ocuparon el lugar número uno en las tendencias de YouTube.

Montiel finalizó el clip asegurando que él no consideró que en la grabación se ofendiera a la persona, pero que era completamente válido que ella hiciera su reclamo si así lo sintió.

Yo siento que no hay una agresión. A mí no me corresponde decir cómo alguien se puede sentir por algo, es exclusiva de la otra persona", reflexionó el youtuber.

Por su parte, los seguidores de Alex mostraron su apoyo al youtuber e incluso comenzaron a realizar teorías de lo que pudo haber motivado a la persona a exigir que se borrara el clip, algunas tan acusatorias como que ella y el hombre pudieron haber quedado evidenciados por una presunta infidelidad.

Fuente: YouTube/Alex Montiel/ La Lata