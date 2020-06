Príncipe Andrés en la cuerda floja, EU exige interrogarlo por el caso Epstein

Reino Unido.- Tras meses evadiendo a las autoridades de Estados Unidos, tal parece que el Príncipe Andrés no podrá resistirse más ya que estas habrían exigido al Reino Unido que este se presente a declarar sobre el caso de explotación sexual del fallecido empresario Jeffrey Epstein mediante la ley de MLA de 1954 (Asistencia Legal Mutua).

Según el medio The Sun, el país norteameticano ha recurrido a interponer una solicitud de asistencia legal mutua, a la que no podría negarse el duque de York ya que se saltan al Palacio de Buckingham y van directamente al tratado legal que se tiene con Gran Bretaña y que solo se usa en casos legales penales.

Este medio según una fuente no se usa a la ligera y por cualquier cosa, lo que expone lo importante que es para ellos el descubrir toda la red de Epstein y que se haga justicia aunque este haya fallecido.

El departamento de justicia no hace una solicitud de esta naturaleza a la ligera, especialmente una que involucra a un miembro de alto rango de la familia real británica. Pone al gobierno del Reino Unido en una posición muy difícil y al duque de York aún más", señaló la fuente.

Cabe mencionar que el hijo de la Reina Isabel II al no tener inmunidad soberana de enjuiciamiento como ella no se puede negar y EU puede llamarlo en cualquier momento a declarar ante un tribunal bajo juramento, lo que podría también desencadenar en que presente pruebas de que no estuvo involucrado como dice Virginia Roberts.

Aunque existe otra manera de participar en el caso, presentarse como testigo con una declaración firmada sin necesidad de estar bajo palabra y no tendría que presentar ninguna evidencia.

Finalmente la fuente señaló que el Príncipe Andrés aún no podría estar consciente de lo que está sucediendo pues los involucrados de esto deben mantener la información en secreto hasta que sea momento de que se presente.

Es una gran declaración de intenciones de los Estados Unidos y mueve a Andrés al ámbito de una investigación criminal. También es francamente una pesadilla diplomática", dijo una fuente.

