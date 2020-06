¡Qué descaro! Karla Panini afirma no arrepentirse de robarle el marido a Karla Luna

Ciudad de México.- La polémica sobre la infidelidad de Américo Garza con Karla Panini a la fallecida Karla Luna parece que cada día crece más, alejando el final de este, pues en una reciente entrevista con TV Notas, la ex 'Lavandera' afirmó que el haberse enamorado de él "no fue un error".

Panini señaló que el vivir ese romance con Garza que los llevó al altar y a formar una familia para ella no es un error y aunque pudiera regresar el tiempo, nunca cambiaría esa parte, pero sí la de mantenerlo en privado.

Si pudiera echar el tiempo atrás, lo haría, pero no el hecho de haberme enamorado de mi esposo, eso no lo cambio, de tener una familia con él, eso no lo veo como error", afirmó Karla.

Aclaró que mantuvo su romance en secreto pues quería ser discreta con su vida privada, además de querer guardar respeto para varias personas, entre ellas Luna.

Tal vez debí haber hablado antes, pero no quería hacerlo por respeto a muchas personas, principalmente porque sé que a Dios no le agradan estos circos, pero todo tiene su tiempo y tal vez éste es", dijo Panini.

Nuevamente recalcó que ella "ama" a las hijas de Luna y que siempre está para ellas y que si las maltratara como se dice se notaria en sus actitudes, notas académicas, en las evaluaciones que le han realizado.

Cuando un niño es maltratado, violentado, sale en los exámenes; cuando un niño no es feliz en un hogar, se le nota, se le ve callado, triste, y ellas no han recibido ningún tipo de maltrato", aseveró.

Finalmente Panini declaró con firmeza que el fallecimiento de su "amiga" no la hizo feliz, que no fue algo "agradable" para ella escuchar al respecto, pero que entendía que esa eras la "voluntad de Dios" y cada día busca honrar se memoria con el cuidado a las infantas y escuchándolas cuando desean hablar de su madre.

El homenaje más grande que le puedo rendir es que yo la veo en sus hijas todos los días, es un amor muy grande el que siento por sus niñas, y también porque son hijas del hombre que amo. No fue una noticia ni buena ni agradable, pero sé que fue la voluntad de Dios; no es algo que, como mucha gente piensa, lo disfruté, claro que no, pero no puedo convencer al mundo de lo contrario y no me interesa", concluyó.