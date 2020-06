"Te ponen etiquetas": Tania Rincón revela que vivió un panorama adverso ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Durante su visita al programa Montse y Joe, Tania Rincón habló de su carrera dentro de la televisión y reveló que se tuvo que enfrentar a un escenario difícil en su etapa en la cadena deportiva, Fox Sports.

En su intervención, la presentadora mencionó que su trabajo en el ámbito de los deportes llegó a ser despreciado, al grado de que se dudó de su capacidad y la manera en la que obtuvo ese puesto.

De igual manera, la conductora de televisión señaló que siempre se mantenía respetuosa cuando participaba en una mesa de análisis, panel en el que había expertos y figuras del deporte.

He tenido la suerte de trabajar con compañeros súper generosos, que no me han puestos trabas, al contrario, me ayudaron a crecer y fueron grandes maestros", señaló.