Tini Stoessel calineta a fans en descarado vestido: "De lo que se pierde Sebastián"

Ciudad de México.- La guapa cantante y actriz, Tini Stoessel, en un descarado vestido café, el cual apenas y cubre sus sensuales atributos, ha calentado a sus millones de seguidores en Instagram que aseguraron que Sebastián Yatra se perdía de mucho.

Stoessel hace poco lanzó el tema, Bésame, en el que aparece con varios diminutos vestidos y otros atuendos de dos piezas que apenas y cubre sus sensuales atributos, por lo que se ha llevado miles de halagos.

Preciosa", "Me fascinas Tini, eres la mejor", "No puedo esperar por verte en vivo", "Lo que dejo ir Yatra", "Me encantas", "Bellisíma como siempre", "Me encantó todo", fueron algunos de los comentarios.