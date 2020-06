Traición a Televisa: Sofía Castro, hija de 'La Gaviota', firma 'jugoso' contrato con Telemundo

View this post on Instagram

Aquu00ed termina esta aventura, de la cual me cuesta despedirme, con un segundo lugar que para mi es un primero porque son ustedes mi gente que me acompau00f1aron durante cada gala, que se dieron la oportunidad de conocer a esta Sofu00eda, que con sus votos, sus mensajes y sus gritos me llenaron el corazu00f3n e hicieron de esta aventura una cosa inolvidable que se quedaru00e1 en mi para SIEMPREu2764ufe0f GRACIAS @miraquienbaila por esta gran oportunidad, fui demasiado feliz mu00e1s de lo que yo imaginu00e9, porque aunque hubieron du00edas duros valiu00f3 todo la pena (jamu00e1s imagine llegar tan lejos ). A toda la producciu00f3n y cada departamento que hacen que todo sea posible. A los 3 increu00edbles jueces @biancapamelamarroquin @dayanarapr @beaucaspersmart gracias por sus consejos, su amor durante esta competencia que hicieron que du00eda a du00eda creciera mu00e1s los admiro desde siempre. A @rodrigobg28 gracias por tu00fa paciencia, creatividad y cariu00f1o todos los du00edas y por supuesto al maravilloso equipo de coreu00f3grafos y bailarines por quu00e9 por ustedes yo llegue a esta final. Gracias @macavalle por ser el principal motor que me hizo bailar y gracias por enseu00f1arme que nadie te puede decir que no. A mis papu00e1s @elgueromex #Angie por estar conmigo cada ensayo, cada semana por apapacharme y no dejar que me cayera. @u.n.ii.c.o.r.nn y @reginacastroooo son mi vida entera y mi porra mu00e1s grande. A toda mi fmailia que fue cada domingo y no pararon de gritarud83dudc95. A todas mis amigas y amigos que desde mi mu00e9xico no dejaron de apoyarme! Y por supuesto a mi amor @pbernotk gracias amor por tu paciencia, tu00fa fuerza, tu00fa amor y por ser mi incondicional gran parte de que yo llegara hasta aquu00ed es por ti TE AMOu2764ufe0f Gracias a mi equipo de trabajo @alepalomera1 @vicoguadarrama @katiballesteros @7zmatias por correr, ayudarme y estar... los adoro!! Y por supuesto GRACIAS a la vida y a Dios por darme una pista de baile para sanar u2764ufe0f Nos vemos la pru00f3xima... u2764ufe0f