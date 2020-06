Yolanda Andrade y el día que 'corrió' a Laura Bozzo por hacerse la 'diva' en Televisa

Ciudad de México.- Hace más de un año, en una emisión del programa Montse y Joe, Yolanda Andrade y Laura Bozzo protagonizaron un momento polémico luego de que la peruana expresara su molestia por una acción de Shanik Berman.

Shanik, una de las invitadas, habló de su vida amorosa y se subió encima de Pepillo Origel, hecho que no le gustó a Bozzo y se dispuso a abandonar el foro, aunque no se esperaba la respuesta de Yolanda.

Si no te sientes cómoda, te puedes ir. Discúlpame, pero te voy a decir algo ¿qué no has hecho en tus programas? Que se golpean, se dicen de cosas", respondió la conductora de televisión.