¿A punto de una ruptura? Manelyk de 'Acapulco Shore' rompe en llanto por agresividad de Jawy

Mazatlán, Sinaloa.- Otro nuevo problema vuelve a involucrar a Jawy Méndez y en esta ocasión fue con su novia Manelyk González quienes tuvieron un pleito durante uno de los episodio de Acapulco Shore.

Todo ocurrió cuando Manelyk y Karime decidieron ir solas a comprar un hot dog, pero cuando su novio se dio cuenta se molestó porque no debían ir solas y porque no le dijeron a los demás, argumentando que si hubiera sido al revés ella se habría enojado.

Te puede interesar: Adiós 'Enamorándonos': Productora de 'Hoy' haría todo para que 'La Bebeshita' llegue a Televisa

La actitud de Jawy sorprendió tanto a Mane quien no pudo resistir y rompió en llanto por el trato tan explosivo de su novio, mencionando que pudo haberle dicho las cosas mejor y no como. Además señaló que solo fue por comida, que no estaba haciendo nada malo.

Lee también: ¿Vuelve a Televisa? Exconductora de 'Hoy' reaparece en el programa tras quedarse sin empleo

Si estás enamorado de alguien o le hablas así, dices 'amor no te salgas así'. Me emp.. las formas, no me puede estar hablando así, yo soy su novia.

Karime quien es amiga de ambos y además acompañó a Mane, también habló sobre el comportamiento del cantante creyendo que había exagerado y que fue la reacción equivocada.

Jawy super exageró,se ahogó en un vaso de agua e hizo un pe.. donde no lo hay

Fuente: MTVLA