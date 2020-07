Actor de Televisa aparece en 'VLA' y habla de las consecuencias de su alcoholismo

Ciudad de México.- En un nueva entrega para la sección En Sus Batallas, el actor mexicano, Jaime Garza, abrió su corazón y abordó el tema del problema de alcoholismo que le generó diversas complicaciones de salud.

Durante plática para Venga la Alegría, el intérprete de Televisa detalló que, para su fortuna, pudo superar este episodio de su vida, aunque aseguró que su adicción no perjudicó su labor y desempeño artístico.

Sí tomé bastante años. Sí hubo exceso de alcohol, no sé qué tanto haya influido en lo de la diabetes. No había restaurante en el que no pidiera un tequilita", relató el histrión.