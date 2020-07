Cambios en TV Azteca: Dos integrantes de 'MasterChef' no volverían a la nueva temporada

Ciudad de México.- La nueva temporada del programa MasterChef México continúa desatando un sinfín de especulaciones y ahora se reveló que dos integrantes que participaron en emisiones pasadas no estarían en esta nueva entrega del reality de cocina.

El reportero Gabriel Cuevas informó a través del programa Fórmula Espectacular que dos de los jueces ya no formarán parte de la nueva edición del programa de TV Azteca.

Cuevas destacó que la nueva temporada comenzará a grabarse a mediados de julio y se estrenaría en agosto, sin embargo, explicó que aún no tiene los nombres de los chefs que ya no estarán.

Me enteré de muy buena fuente que empiezan en agosto, y las grabaciones a mediados de julio y me contaron, no sé si sea cierto, que no van a ser los mismos jueces, que van a haber algunos cambios, dos no van a estar, ¿quiénes? No lo sé", comentó.