Dueto de Luis Miguel con Michael Jackson es lanzado y revoluciona Internet

Ciudad de México.- Este miércoles 1 de julio las redes sociales se han visto revolucionadas por el lanzamiento del dueto entre Michael Jackson y Luis Miguel, dos de los más grandes iconos de la música, recibiendo la mejor critica por medio de sus millones de fans.

En Luis Miguel La Serie se reveló que en el año 1987 'El Sol' pidió que se consiguiera un dúo con 'El Rey del Pop', incluso llegó a decir que si no ocurría no grabaría nada más, amenaza que no cumplió pues a pesar de recibir una negativa por parte del difunto cantante, en 1990 deleitó con Será que no me Amas, cover en español de Blame It On The Boogie de los Hermanos Jackson.

Esto inspiró que un gran fan de ambos realizara una edición en la que combinó las voces de Jackson y Luis Miguel para el tema, Smile, el cual es una canción basada en un tema instrumental del la película Tiempos Modernos, dirigida por Charles Chaplin.

Te podría interesar: Exhiben "traición" de famosa conductora a productora de 'Hoy' ¡para sacarla de Televisa!

Cabe mencionar que la música original la compuso Chaplin junto a John Turner, y fue Geoffrey Parson quien agregó la letra y el título en 1954, la cual tuvo sus versiones por parte de Michael y 'Luismi'.

Hice este pequeño montaje con dos artistas que para mí destacan sobre el resto... son mis favoritos y espero que disfruten de la canción igual que yo... El montaje de audio lo hice con Adobe Audition 3.0, el de foto con Photoshop, se los recomiendo... ¡un abrazo!" escribió el autor en el canal arnicandscram.

Te podría interesar: Tania Rincón hace arder el foro de Televisa en ajustado 'outfit' plateado

Ante este dueto las redes sociales 'estallaron' con docenas de mensajes llenos de emoción por parte de los millones de fans de ambos cantantes.

Me gusta que se esté abriendo más en las redes", "Al fin se dio el dueto", "Demasiado joven para morir de emoción", "Eres el rey de toda música romántica", "Los dos mejores", "Qué hermoso con mi Michael" y "Empezando julio con esto, qué grande", fueron algunos de los comentarios.

Te podría interesar: ¿Crisis en TV Azteca? Televisa da devastadora noticia a Laura G tras irse a 'VLA'

Te podría interesar: Ángela Aguilar derrite Instagram al enseñarlo todo con coqueto baile en ajustado vestido

Fuente: Quien