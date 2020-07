El TikTok de Edwin Luna que revivió su pasado amoroso con Alma Cero: "La extrañas"

Ciudad de México.- Edwin Luna 'revivió' la controversia por su antigua relación con Alma Cero, esto al asegurar en un video que no extraña a ninguna de sus exparejas.

El cantante se sumó a una tendencia de TikTok que consiste en hacer negaciones a diversas preguntas que recibe de sus seguidores.

Lee también: ¿Vuelve a Televisa? Exconductora de 'Hoy' reaparece en el programa tras quedarse sin empleo

En su grabación, Luna aseguró que no es gay, que no quiere tener más hijos, que no extraña a ninguna de sus exnovias, que no le gustan los postres y que jamás ha sido infiel.

Sin embargo, el intérprete señaló en la descripción de la publicación que una de sus respuestas es mentira, e invitó a sus seguidores a comentar en cuál de las preguntas no dijo la verdad.

Lee también: Cynthia Rodríguez y Kristal paralizan a todo 'VLA' en apretado short 'cachetero': "Chiquititas"

Los internautas no tardaron en dar respuesta, e incluso emplearon el post para hacerle llegar críticas a Edwin. Algunos se burlaron del cantante y aseguraron que ninguna respuesta había sido verdad, mientras que otros llegaron más lejos y afirmaron que las preguntas estaban 'elegidas' por Kimberly Flores, su esposa.

Asimismo, una gran parte de los usuarios señalaron que la mentira podía ser su afirmación sobre nunca haber sido infiel y acerca de que no extraña a ninguna de sus exparejas, asegurando que Luna aún podía recordar a Alma Cero. Incluso algunos etiquetaron a la actriz de Televisa en los comentarios.

Lee también: Tras polémico divorcio "por no poder tener hijos", actor de Televisa anuncia que será padre

Algunos de los mensajes que el cantante recibió fueron:

Obvio extraña a Almita cero".

¿Te obligaron a decir que no extrañas a una ex?"-

(Es mentira) que extrañas a @soyalmacero, siempre será el amor de tu vida ella. Sí valía la pena en tu vida".

¡Súper infiel! Estás mejor con @soyalmacero y hacían bonita pareja, ¡yo los amaba!".

Extrañas a Alma, no se haga".

Como se ha de recordar, el romance de Edwin Luna y Alma Cero concluyó hace años, tras lo cual la actriz aseguró haber vivido en una relación tóxica.

Fuente: TikTok @edwinlunat