¿En bancarrota? Ante la falta de empleo, Talina Fernández abre su canal de YouTube

Ciudad de México.- La conductora, Talina Fernández, debutó en YouTube, luego de que recientemente fue despedida de su programa de radio, en el cual tenía más de 22 años.

Fue mediante una entrevista para el programa Sale el Sol, donde la madre de Mariana Levy relató que un día de la nada le marcaron para anunciarle que su ciclo en dicha empresa había culminado.

Podría interesarte: Conductor del programa 'Hoy' revela cómo va la demanda que interpuso por presunto fraude

Me hablaron por teléfono y me dijeron ‘ya acabaste’, y ya. ¡Ya acabé!... Estoy buscando chamba, ¿ahí en Imagen no hay? En Imagen Radio podría haber, ¿verdad?... Imagínate, 22 años de mi vida ahí (en su programa de radio), era parte de mi vida, pero bueno, uno tiene que comprender que esto le ha pegado a todo el mundo y respetar las decisiones, ni modo, ahora a buscar chamba a mi edad", dijo.