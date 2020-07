"Era payasita": Tania Rincón revela en 'Hoy' lo duró que fue llegar a la televisión

Ciudad de México.- La famosa conductora y exreina de belleza, Tania Rincón, abrió su corazón durante una entrevista exclusiva con el programa Hoy y recordó lo difícil que fue abrirse camino en el medio artístico.

La querida artista explicó que ella inició su carrera en la televisión desde que tenía alrededor de15 años pues a pesar de su corta edad, las personas a su alrededor ya notaban que tenía talento para la conducción.

Yo hacía televisión desde antes de entrar a la universidad, en un programa chiquito... me invitaron a hacer un casting porque yo era payasita en las fiestas infantiles y ahí me vieron y dije 'bueno, va, me encanta'", relató.

Luego de esto, Tania decidió prepararse profesionalmente para estar frente a una cámara y fue cuando la animaron a entrar al cértamen Nuestra Belleza México a pesar de que su entonces novio no la apoyaba.

Tóxico el novio, no le gustó la idea y un día se puso tan celoso que me dijo 'tú ni la más guapa de La Piedad eres' y yo 'no me importa'", confesó.