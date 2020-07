Erik Rubín, esposo de Andrea Legarreta, se descubre el torso y luce musculatura

View this post on Instagram

Ayer develamos una placa por 180,000 personas que nos han visto. No puedo estar mu00e1s agradecido con toda la gente que ha asistido y con la maravillosa compau00f1u00eda @jselmusical Gracias a ustedes hoy tengo la fortuna de interpretar a este gran personaje que me cambiu00f3 la vida. #judas @alexgouboy eres un crack, te quiero hermano.