Julián Gil sí peleará por su hijo pese a "artimañas" de Marjorie: "Voy a luchar y va a ser duro"

Ciudad de México.- Pese a que ha expuesto antes estar seguro de que perderá el caso por las "artimañas" de Marjorie de Sousa y las autoridades "corruptas" en México, Julián Gil aseguró que no dará tregua en su lucha por estar con su hijo.

En anteriores ocasiones el actor manifestó que esperaría a que el niño, Matías Gregorio, creciera para explicarle personalmente las decisiones que tomó en esta batalla legal contra su madre, sin embargo, ahora sorprendió al confesar que peleará por todos los medios posibles para poder convivir con el menor.

Lo voy a luchar, aunque hayan comprado al Tribunal Supremo de Justicia, y me podrán quitar la patria potestad, me podrán quitar cualquier tipo de derecho, pero lo que no le van a poder quitar a Matías es la sangre que le corre (por las venas), que es mi sangre, eso no se lo van a poder quitar, podrán borrar a papá, pero el tiempo y el juez de la señora va a ser Matías", sentenció Gil en entrevista para Venga la Alegría.

Voy a luchar, y va a ser duro, y la gente me va a recordar por eso y no por mi trabajo, lo sé, y me van a recordar por haber luchado o por haberme metido en este chisme, cuando debieron haberme recordado por mi trabajo, por mis conducciones o por mis películas o por las telenovelas, no sé, pero me tocó vivirlo y sí lo voy a hacer", agregó.