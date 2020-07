¿Llega a Televisa? Raquel Bigorra revela la verdad en redes sociales: "Todo pasa"

View this post on Instagram

Cuando era mu00e1s chava, ni muerta dejaba descubiertas mis orejas. Como batallaba conmigo @pupy.estista por eso. Jajajaja Pero todo pasa, y uno, con los au00f1os, aprende a aceptarse y quererse mu00e1s. u00a1 Que gran regalo la vida ! #accesorios @despinosajoyero #makeup @yosoymannu #hair @ivanplascenci