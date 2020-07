Maribel Guardia alborota y no solo pasiones al lucir como una "trigueñita"

View this post on Instagram

El pesimista se queja de viento, el optimista espera que cambie , el realista ajusta las velas. Buen du00eda !!! Ajusta tus velas protu00e9gete del Covid , usa mascarilla ud83dude37 lu00e1vate las manos y guarda sana distancia. Dios con nosotros ud83dude4fud83cudffc