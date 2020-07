Michelle Renaud y cómo su novio Danilo le confesó que estaba 'pasadita' de peso

Ciudad de México.- Michelle Renaud describió cómo su novio Danilo Carrera buscó dar la respuesta más sutil y honesta al preguntarle si consideraba que ella había subido de peso.

En una reciente emisión de DGeneraciones, Michelle, Verónica Toussain, Arath de la Torre y Daniel Sosa, los conductores de la nueva del programa de Unicable, hablaron sobre cómo el confinamiento dio paso a que ganaran algunos kilos.

El protagonista de Simón dice consideró que Renaud había logrado mantenerse delgada pese al encierro, sin embargo, Michelle lo desmintió y señaló que, "dentro de su delgadez", sí había subido de peso.

Fue en ese momento cuando la actriz reveló que había cuestionado a Danilo sobre su peso, quien no dudó en responderle.

De hecho, ayer en la noche le digo a Danilo: '¿No me ves más gorda?' y me dice: 'Un poquito mi amor, pero es que no has hecho ejercicio'", expuso Michelle.