Ni la Reina Isabel II ni Camila, ella sería la mujer que arruinó la vida de Lady Di

Reino Unido.- Siempre se ha dicho que la Reina Isabel II fue la mujer que arruinó la vida de la fallecida Lady Di, terminándola de llevar a la tumba Camila Parkar Bowles, pero el experto real, Andrew Morton ha asegurado que ningunas de las dos merecen ese título, sino su madre, Frances Shand Kydd.

En Diana: Su Verdadera Historia, Morton reveló que desde su nacimiento, el 1 de julio de 1961, la Princesa Diana fue rechazada por su madre y su padre, John Spencer, pues los dos deseaban que fuera un niño después de haber tenido 2 hijas y perder a su primer varón a 10 horas de su primer día de vida.

Según lo descrito en la biografía, Diana "decepcionó" tanto a sus padres al ser una mujer que la pareja comenzó a tener problemas con la presión de que querían un niño, que provocó un "desgaste" en la relación, la cual no pudo cambiarse ni cuando tuvieron a Charles Spencer en 1964, terminando finalmente su matrimonio tres años después.

La separación fue muy dolorosa para la Princesa de Gales fue algo muy doloroso ya que su distante madre de un día para otro desapareció de sus vidas, diciendo que se iría por una semana la cual se transformó en una eternidad, abandonándola a ella y a sus hermanos, Sarah, Jane y Charles.

Frances no conocía a Diana, salió de la casa cuando ella tenía seis años. Ella no estaba interesada en sus hijos. Su mamá se fue y Diana nunca olvidó el sonido de los pasos de su mamá en la grava. Su mamá dijo: ‘Volveré en una semana’, y ella nunca regresó. La joven Diana pensó que su mamá no la amaba lo suficiente como para querer estar con ella", dijo Penny Junor en el documental Diana: The Woman Inside.