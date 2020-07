Nieta de Silvia Pinal reacciona a las críticas por revelar al mundo su bisexualidad

Ciudad de México.- En días recientes, la familia Pinal nuevamente dio de que hablar, luego de que una de las nietas de la actriz, Silvia Pinal y Enrique Guzmán, hiciera una fuerte declaración con respecto a su sexualidad.

Giordana, quien es hija de Luis Enrique Guzmán, confesó para el mundo que ella es bisexual y por ende perteneciente a la comunidad LGBT+, tal declaración tuvo un impacto tremendo, pues con esto se hizo de mensajes de apoyo, al igual que de bastantes críticas.

Este miércoles 1 de julio, la joven habló con el programa de espectáculos, Ventaneando, para compartir con el público sobre sus experiencias y la forma en que reaccionó a los malos comentarios.

La verdad no pensé que un comentario tan al aire fuera a tener ese impacto, yo la verdad apoyo muchísimo al movimiento LGBT, este creo que no supe expresarme de la manera correcta, porque a mi no me gustan las etiquetas en general”, mencionó Giordana.