"No quiero mantenidos": Cynthia Klitbo busca galán pero solo si la "saca de pobre"

Ciudad de México.- Cynthia Klitbo reveló que las decepciones amorosas no han logrado que se cierre a la posibilidad de una nueva ilusión o de incluso poder llegar al altar, sin embargo, advirtió que no está dispuesta a relacionarse con "mantenidos" y, al contrario, bromeó con que será un importante requisito que su galán la apoye en el sentido económico.

Durante un enlace en vivo con sus seguidores, la reconocida villana de las telenovelas mostró su interés de ser cortejada, aunque recordando sus anteriores tropiezos amorosos hizo un señalamiento especial para sus futuros galanes.

No hay quinto malo, manden sus fotos… sus fotos y sus estados de cuenta chaparritos, porque a mí no me vuelve a salir otro mantenido", expresó.