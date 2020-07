Padre del bebé de Sherlyn sería un millonario estadounidense, asegura amiga

View this post on Instagram

Que bonito que existan Madres tan Bellas como tu00fa @sherlyny Felicidades, por tu primer mes como Mamu00e1... Lo estu00e1s haciendo extraordinariamente, tu00fa hijo @andrenuestrobebe estaru00e1 siempre tan orgulloso y agradecido eternamente por la clase de mami que le toco... #teadmiro #teamo #mamitabonita