Patricia Manterola es 'devorada' por exceso de Photoshop para verse "menos vieja"

Quiero contarles que temblu00f3 en Mexico, se sintiu00f3 muy fuerte, (vean el VIDEO en mis stories) yo estaba dentro de mi camerino en Televisa cambiando mi vestuario y un poco alejada de la salida, pero la alarma su00edsmica funcionu00f3 perfectamente y pudimos evacuar en orden y tiempo del edificio, felicidades a @televisa por el excelente manejo para evacuarnos. u00bfCuu00e9ntenme donde estaban, estu00e1n bien? #temblor #alarmasismica #mexico #temblormexico