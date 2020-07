Paula de 'Enamorándonos', alborota las redes al posar en pijama de seda

Hermosillo, Sonora.- La guapa exparticipante de Enamorándonos, Paula del Villar compartió la tarde de este miércoles una sensacional fotografía que acaloró las redes sociales al posar en sexy pijama de seda.

A través de su cuenta de Instagram, la examorosa posó en su ropa para dormir que alborotó a todos los usuarios de Internet, pero lo hizo para dedicar un lindo mensaje a su cuerpo en el cual tantas veces se había sentido degustada.

Querido cuerpo: No siempre fui feliz contigo, quería unas piernas más largas, un vientre más plano, unos brazos más fuertes. Pero con el paso del tiempo he aprendido a amarte y aceptarte como eres, no eres perfecto, pero eres hermosamente imperfecto”, escribió.