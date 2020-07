¿Pleito en Televisa? 'El Potro' se lanza contra integrante de 'Hoy' y este lo llama "delicadito"

Ciudad de México.- El reportero del programa Hoy, Sebastián Reséndiz, tuvo la oportunidad de estar en el circuito de Guerreros 2020 para entrevistar a los famosos y pudo arreglar las diferencias que tenía con Luis 'Potro' Caballero debido a un viejo pleito.

A través de un video compartido en el programa se puede ver el momento exacto en el que Sebastián y 'El Potro' sacan sus trapitos al sol frente a las cámaras.

El exintegrante de Acapulco Shore decidió quitar el bloqueo que tenía puesto contra el reportero en redes sociales y lo amenazó con volverlo a bloquear si escuchaba nuevas declaraciones en su contra.

Enfrente de todos ustedes lo voy a desbloquer, pero a la primera que me haga el señor, que me vuelva a tirar, que me diga cosas feas, se va a bloquear otra vez", comentó 'El Potro'.