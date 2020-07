Pleito en Televisa: Mauricio Barcelata 'explota' contra Carlos: "Ya basta"

Ciudad de México.- Nuevamente el reconocido conductor, Mauricio Barcelata, ha sido señalado de mal compañero al haber 'explotado' en contra de su compañero, Carlos Aguilar, en pleno programa en vivo de Guerreros 2020 por no apoyar a los Leones.

Durante varios de los circuitos de competencia al inicio del show las Cobras iban a la cabeza, que al final resultó no importar pues los superaron, por lo que el comentarista decía sus nombres con mayor emoción.

Esto no le gustó nada a Barcelata que apoya 100 por ciento a los Leones, y le dijo que estaba viéndose muy a favor de las Cobras, pues decía con mayor "enjundia" su nombre y a los demás con un ánimo muy bajo, diciendo que eso no le agradaba.

Charlie está noche no me estás cayendo nada bien he... Más respeto a mis leones", dijo Barcelata.