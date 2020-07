Ray Contreras y su estilo de comedia

Ciudad de México. El Stand Up es una nueva forma de hacer reír a todas las personas desde un lado personal donde el comediante expresa sus vivencias con toques cómicos, tal como lo hace Ray Contreras, hermosillense que se está abriendo un gran camino dentro de los escenarios en CDMX.

Ray Contreras no solo es comediante, estudió la licenciatura en Diseño Gráfico, es fotógrafo, canta y además tiene una fuerte voz dentro de las redes sociales donde habla de la visibilidad de la comunidad LGBTQ+ al ser parte de ella.

Para una entrevista con TRIBUNA, el joven de 33 años platicó abiertamente sobre su manera de pensar, su inspiración para la comedia y qué busca transmitir a través de su podcast llamado Amigos Imaginarios que se encuentra en su canal de YouTube.

Ray Contreras tiene 6 años viviendo en la Ciudad de México, pero ya contaba con experiencia dentro de su carrera. Él se define como una persona que siempre quiso tener atención y la encontró dentro del Stand Up en la CDMX.

La comedia es lo más sorpresivo que ha pasado en mi vida, un día se me acercó alguien para grabar en Comedy Central y de ahí ya no he parado. En agosto cumplo 2 años haciendo comedia".

Gracias a los festivales de comedia y otras actividades, esto ha crecido en el país y Ray considera que entró un poco tarde pero todo le ha ido muy bien por su sincera personalidad y sarcasmo

El comediante disfruta de tocar temas actuales e importantes dentro de sus rutinas.

Ser de Sonora, venir del estigma norteño machista y además ser parte de la comunidad LGBTQ+ me da mucho orgullo, ha ayudado a que la gente no considere que por venir de un lugar me debo comportar así", comentó.

Además agregó que:

A la gente le da miedo cambiar, pero no pueden evitarlo, había mucha gente oprimida por ideas antiguas pero ahora ya todos se están destapando; al mismo tiempo que yo les digo 'cállense machitos', a través de la comedia, están entendiendo el mensaje".

En el momento en que Ray se abrió a conocer más personas, se dio cuenta del gran talento que lo rodeaba sin importarle la vida y sexualidad de cada quien.

Ahora ya no tengo miedo de conocer personas. El trabajo está en conectar con la gente, mi trabajo no es hacer reír sino conectar. Quiero detonar una emoción en alguien y uso esa voz para hablar de empatía y respeto hacia todas las personas. No me gusta alegar con personas que tiran odio y hablan desde la ignorancia, lucho para que el odio ya no tenga poder".

La cuarentena para Ray ha sido productiva porque está enfocado en escribir nuevo material de Stand Up que planea presentar en Netflix y nuevo material para su podcast que habla de salud mental, para dar el mensaje de que todos tenemos problemas, pero siempre con comedia.

Ray Contreras es una persona honesta, empática y muy talentosa que gracias a su particular personalidad ha logrado tener colaboraciones con comediantes del Stand Up que ya tienen unos años más de experiencia, abriéndose las puertas hacia un futuro exitoso, ya que impregna amor en cada proyecto del cual es parte.

Dos ejemplos son el podcast #X Somos Chavas que comparte con cuatro amigos comediantes y el proyecto más reciente llamado Buzonsos al lado de la comediante Gaby Navarro, con quien contesta dudas de los fans y dan "consejos" para solucionar sus problemas pero siempre con muchas risas y sarcasmo.