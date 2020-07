Roxana Castellanos cuenta cómo fue que volvió a Televisa tras fracasar en EU

Ciudad de México.- La conductora y actriz de televisión, Roxana Castellanos, ha sido hasta el momento una de las personalidades más destacadas en el mundo del espectáculo y aunque ella goza de una exitosa carrera, también ha tenido sus altibajos.

Durante una reciente entrevista para La última y nos vamos, con Yordi Rosado, la famosa contó sobre la vez que se fue a Miami para realizar su propio programa, el cual no resultó ser como ella esperaba.

Lee también:Cambios en TV Azteca: Dos integrantes de 'MasterChef' no volverían a la nueva temporada

De pronto me hablaron de Miami para hacer un programa, entonces me fui a Miami con una actitud de 'ahí se ven México', o sea no México, nunca voy a regresar, me fui a Miami para hacer un programa que se llamaba Roxana que era de lunes a viernes.

Y de pronto al año y medio de estar ahí me llama el ejecutivo para decirme, este cuento se acabó, no solo se acabó, te tienes que ir de Miami porque ya no te vamos a pagar ni la renta", explicó Roxana.

Te podría interesar: Adiós 'Enamorándonos': Productora de 'Hoy' haría todo para que 'La Bebeshita' llegue a Televisa

Tras esto, la famosa contó que se dio cuenta que lo habría perdido todo, pues apostó todo para triunfar en el extranjero, sin embargo, tuvo que regresar a México con algunas inseguridades sobre si sería nuevamente bienvenida.

Ahí fue que caí en cuenta de que tenía 40 años, ya me fui de Televisa, me vine a Miami apostando todo por que tenía que apostarlo ¿Quién ching… me va a contratar?".

Aun con todo el temor y la preocupación de no poder volver a brillar en la pantalla chica, Castellanos explicó que gracias a Nino Canun fue que llegó al programa, ¡Cuéntamelo Ya!

Gracias a Dios ahí, apareció Nino Canun para ¡Cuéntamelo Ya! Y pues así, esa fue la primera vez que pensé ya se me fue el tren, ya nadie me va a hablar, ya nadie se acuerda que soy actriz…", mencionó la artista.

Con información de: Unicable