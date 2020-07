¿Se acerca el divorcio? Will Smith descubre amorío de su esposa Jada Pinkett

Estados Unidos.- El cantante August Alsina asegura que mantuvo un amorío con la esposa de Will Smith, Jada Pinkett y que incluso el actor les dio la bendición.

Will Smith y Jada Pinkett son una de las parejas más emblemáticas y queridas en el mundo artístico de Hollywood, tienen más de 23 años casados y dos hijos, Jaden de 21 años y Willow de 19 años. Los rumores dicen, que la clave del éxito de su matrimonio es que mantienen una relación abierta a escondidas.

En una entrevista con Angela Yee en el programa Breakfast Club, el cantante admitió que conoció a Jada a través de su hijo, Jaden, y asegura que cinco años atrás habló con Will para pedirle permiso e iniciar un romance extra marital con ella, incluso dijo, que llegaron a ir de vacaciones en familia y acudieron a galas de premios.

La verdad es que me senté con Will y tuve una conversación en relación a la transición de su matrimonio a una relación de compañeros (abierta)... él me dio su bendición”, dijo el cantante de 27 años.