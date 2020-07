¿Se enojó? Cynthia Rodríguez responde a críticas por su provocativos 'looks' en 'VLA'

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 1 de julio la famosa cantante y conductora, Cynthia Rodríguez, se tuvo que enfrentar a las críticas y comentarios que recibe por su desempeño en el programa Venga la Alegría.

Durante la sección Los Tuitazos de VLA, la guapa novia de Carlos Rivera leyó varios de los mensajes que le envían los televidentes a través de redes sociales.

También lee: Cambios en TV Azteca: Dos integrantes de 'MasterChef' no volverían a la nueva temporada

Aunque Cynthia recibió varios halagos y piropos de parte de sus fans, las críticas también se hicieron presentes y una usuaria le preguntó si la producción no le llamaba la atención por los reveladores atuendos que usa en el programa.

También lee: Adiós 'Enamorándonos': Productora de 'Hoy' haría todo para que 'La Bebeshita' llegue a Televisa

Sí me dicen, pero primero hace muchísimo calor en el foro, pero si quieren, yo mañana vengo con cuello alto, al público lo que pida he ¿qué dicen? ¿sí?", dijo Cynthia en tono sarcástico.

Asimismo, la conductora tuvo que responder al comentario de una fan que aseguraba que miraba un brillo especial en ella y que se podría tratar de un embarazo.

También lee: Tania Rincón hace arder el foro de Televisa en ajustado 'outfit' plateado

Ay no oigan, la verdad es que claro que no, no viene ningún bebé en camino", comentó.