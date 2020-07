¡Adiós 'VLA'! Laura G presume nuevo proyecto fuera de TV Azteca ¿en Televisa?

View this post on Instagram

Tenu00eda muchas ganas de regresar a radio, y cuando deseas algo de corazu00f3n la vida te lo cumple A partir de este pru00f3ximo miu00e9rcoles u201c EN CABINA CON LAURA G de 3 a 4 acompau00f1en a este GRAN equipo en @lamejoroficial @rosaconchaoficial @javier_el_conejo Estaremos de Lunes a Viernes con ustedes...u00a1 Gracias MVS RADIO por la bienvenida , por unirme a tus filas ! ... Y a ti @topomixoficial por pensar en mi ...u00a1 Aquu00ed vamos! .... u00a1 Quu00e9 Emociu00f3n! . . . PD Despuu00e9s de 2 au00f1os ...u00a1 De regreso ud83cudf99!