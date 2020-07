Ante crisis, exconductora de 'Hoy' rompe en llanto y da triste noticia: "No hay para comer"

Ciudad de México.- La conductora Gloria Calzada, quien formaba parte del elenco original de Netas Divinas y fue parte del programa Hoy, dio un contundente mensaje en su cuenta de Instagram.

La presentadora y escritora, quien estuvo en exitosos proyectos de Televisa desde los 80's hasta su salida en 2018, con lágrimas en los ojos pidió desesperada que la sociedad tome consciencia sobre la emergencia de salud por Covid-19.

Lee también: Golpe a TV Azteca: Uno de los programas más exitosos de Televisa regresa a la pantalla

"Qué tristeza", dijo suspirando en un video que subió a su cuenta de Instagram. La conductora relató como la "señora de la tiendita" había ahorrado por años para tener su salón de belleza, el cual finalmente tuvo que cerrar desde marzo por la pandemia y ya no tenía "como darle de comer a su familia".

Con lágrimas en los ojos, Calzada siguió con su relato, con un mensaje muy claro: Seguir las medidas sanitarias o continuar provocando que haya más muertes, personas sin trabajo o que se queden sin dinero para comer.

¿A poco no conoces a alguien que no tiene para pagar su renta, que fue despedido de su chamba o que no tiene dinero para comprar comida o medicina? Yo sí muchas. Todos estamos ayudando pero estamos a punto de que todo se vuelva a detener".