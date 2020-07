Bárbara de Regil vuelve a Twitter tras polémicas y manda 'recadito' a sus 'haters'

Ciudad de México.- Bárbara de Regil volvió a mostrarse activa en la red social Twitter con un contundente mensaje sobre la envidia y las constantes críticas que recibe de sus detractores, esto luego de que la actriz había decidido mantenerse ausente de esa plataforma tras la polémica que se desencadenó por sus comentarios acerca de la violencia contra la mujer en un video.

Junto a una imagen donde aparece maquillándose los labios, la protagonista de Rosario Tijeras respondió a sus 'haters' con el siguiente mensaje:

Siempre me preguntan cómo manejo las críticas bueno aquí está la respuesta: Si alguien se acerca a ti con un regalo y tú NO LO ACEPTAS, ¿a quién le pertenece el regalo?... A quien intentó entregártelo… Lo mismo es con la envidia, la rabia, las críticas, malas vibras y los insultos… SIEMPRE que no lo aceptes van a pertenecer de quien lo trae cargando".