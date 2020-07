Daniel Arenas confiesa que ha sido rechazado ¿por actriz de Televia?: "Me batearon"

Ciudad de México.- El guapo galán de telenovelas, Daniel Arenas, en una reciente entrevista con El Break de las 7 ha confesado que pese a que es uno de los actores más deseados ha sufrido varios rechazos por mujeres a las que ha intentado conquistar, ¿incluso de compañeras en Televisa?

Arenas hizo su debut en Teresa junto a Angelique Boyer y Sebastián Rulli, momento en el que consiguió miles de fans que lo catalogan como uno de los artistas más guapos y deseados, por lo que su vida amorosa a surgido en la entrevista y él ha abierto su corazón siendo totalmente sincero con las dudas.

Cada una de las novias que he tenido independientemente de cuantos tiempos estuvimos juntos, de cuánto tiempo duró esa relación, desde la de 4 años que tuve hace mucho tiempo hasta la más corta que creo que fue como un año y algo, siempre han sido especiales y creo que siempre he sentido amor, siempre me he enamorado", reveló el actor.

Daniel señaló que en varias ocasiones se ha visto colocado en la 'Friend Zone', o que las chicas le han rechazado negándose siquiera a hablar con él, algo que si le ha afectado pues solo se acerca a una chica si realmente le gusta.

Claro, por supuesto, y últimamente me dicen que no, me batean y, o sea, me ha pasado toda la vida, y yo creo que es parte de la vida que alguien te diga no… por supuesto que sufro como cualquiera de desamor, o de que no me pongan atención, o que no quieran conmigo, es normal", contó Arenas.

Ante el cuestionamiento de si estaba soltero, él afirmó que sí lo está y que no sabe exactamente los motivos detrás de ello, pero aseguró que no se había rendido y aún cree que encontrara a esa mujer que sea perfecta para él.

Sí, si estoy soltero. Yo creo que la razón exacta ni la sé yo, ni la sabe nadie, simplemente pienso que los tiempos de Dios son perfectos. No espero una persona perfecta pero sí un ser perfecto para mí, o sea, no creo que la palabra perfecta encaje ahí, pero que sea la persona que yo sueño con toda mi alma y que yo sea esa persona que esa persona sueña con toda su alma, o sea, que encajemos perfectamente imperfectos el uno con el otro", confesó Daniel

Finalmente negó amoríos con compañeras de trabajo y detalló como sería su novia ideal, incluso explicó que nunca se ha guiado por el aspecto físico, sino por la personalidad y como es que se siente al lado de esa persona, pues ahí comienza una conexión real.

Yo sueño que sea una persona sensible como yo, una persona de Dios, una persona familiar, te voy a hablar de mil cosas menos de lo físico, yo me fijo mucho más en la esencia que tenga la persona por dentro, en su capacidad de personar, en su capacidad de tolerar, en su bondad", explicó el actor.

Yo estoy 100 por ciento seguro del que día que conozca a esta persona, que yo me tope con esta persona yo lo voy a sentir… No sé si suene muy soñador pero siento que tiene que ser así, que tiene que ser algo que me haga a mi vibrar, que yo sienta que se me sale el corazón", finalizó.

Fuente: Hola