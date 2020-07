De esta forma, María Chacón comenzó su carrera hasta ser una estrella en Televisa

View this post on Instagram

Feliz de la vida de compartirles el trailer de mi primer proyecto en cine donde pude hacer un personaje chiquito pero que disfrute muchu00edsimo! Gracias @jerrymoran77 por todo! Te adoro! u2764ufe0f #PobreFamiliaRica pru00f3ximamente! Desliza para ver el trailer oficial u263aufe0f