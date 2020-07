¿En la quiebra? Acusan a Kendall y Kylie Jenner de no pagarle a sus empleados

Estados Unidos.- A través de redes sociales, denunciaron a las hermanas más jóvenes del clan Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, quienes presuntamente mantienen en condiciones deplorables a sus trabajadores en una fábrica ubicada en Bangladesh, así como de no pagarles un salario.

Las hermanas Jenner negaron tener algo que ver con esas terribles acusaciones y la empresa en la que laboran, pues aseguran que sus fábricas se encuentran operando en Canadá y son conscientes de que las personas están pasando un mal momento debido a la situación a la que se enfrenta la población ante Covid-19.

Sabemos que estos son tiempos difíciles para la industria de la moda y los trabajadores de la confección general. Seguimos apoyando a nuestros socios que trabajan en fábricas que elaboran nuestros productos", afirmaron las hermanas Jenner.

Kylie cuenta con su propia línea de cosméticos, la cual la ha hecho acreedora de una fortuna de casi mil millones de dólares y por su parte, Kendall ha consolidados su carrera artística dentro de las pasarelas quien se convirtió en la modelo mejor pagada en el mundo en el año 2017 con una cifra de 22 millones de dólares. Ambas son participes en el reality show familiar, Keepin up with the Kardashians, junto a sus hermanas Kim, Khloé, Kourtney y su madre, Chris.

Fuente: La Botana