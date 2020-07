Entre memes y risas, usuarios 'tunden' a Laura Bozo y Alfredo Adame: "Igual de ridículos"

Ciudad de México.- Luego de que Alfredo Adame estuviera como invitado en el programa Laura sin censura, conducido por la peruana Laura Bozzo, se generó una gran controversia, pues el actor muy indignado comenzó a insultarla y salió del foro muy molesto.

Me voy de tu programa porque me das asco", gritó Alfredo.

No, no, que se vaya a la chin... mira como me insulta, que se vaya a la chin...", dijo Adame.