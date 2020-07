Érika Zaba buscaría mitigar síntomas de Covid-19 con gotitas "milagrosas"

Ciudad de México.- La semana pasada, la cantante, Érika Zaba, compartió con el mundo que dio positivo a la prueba por Covid-19, ahora, ante tal noticia la famosa busca informar como sobrelleva la enfermedad a través de su canal de YouTube.

La integrante de OV7, realizó una sesión de preguntas y respuestas con los fans, donde aclaró que no salió de su casa y que tampoco buscó exponerse al virus a propósito, pero considera que en cierto punto relajó sus medidas de prevención.

En la publicación, Érika cuenta que todos en su casa, incluyendo su nana, Angelina, han buscado mitigar los síntomas del coronavirus con medicamento, té de jengibre y en especial unas gotitas de "nanomoléculas", las cuales consideran casi milagrosas.

Aunque no se sabe a ciencia cierta sobre la efectividad de las gotas mencionadas, la artista señaló que ha buscado mejorar aún más sus medidas de higiene dentro de casa.

Nosotros salimos con cubrebocas. ¡El presidente no usa cubrebocas y no se ha contagiado (de Covid-19)! Pero ese es otro tema, no nos vamos a meter en problemas de quién usa cubrebocas y quién no", dijo Érika.